Конкурс

В Ингушетии выберут «Семью года» в рамках Всероссийского конкурса

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В Ингушетии стартовал республиканский этап Всероссийского конкурса «Семья года», который продлится до 20 мая, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты региона.

«Конкурс проводится по пяти номинациям. Это — «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций». Основные критерии, по которым ведется отбор, это повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства и распространение положительного опыта социально-ответственных семей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель конкурса — укрепление семейных ценностей.

Ингушетия в конкурсе участвует уже в седьмой раз и за это время в нем приняло участие 17 семей. В 2017 году семья Гагиевых из Малгобекского района стала победителем в номинации «Сельская семья».

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