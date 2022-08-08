Мини-футбол

В Ингушетии выбрали лучшую команду среди строителей в турнире по мини-футболу

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Подведены итоги первого турнира по мини-футболу среди команд строительной отрасли республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«По итогам состязаний первое место заняла строительная организация ООО «Китстрой», которая в серии пенальти обыграла команду Минстроя Ингушетии со счётом 1:0. Второе место досталось команде хозяев турнира. На третьей позиции — ООО «Домострой», — сказал представитель ведомства.

Как отметили в Минстрое, по итогам игры командам-победителям были вручены кубки, медали, грамоты, денежные вознаграждения. Отдельные призы получили лучшие бомбардир и вратарь.

В соревнованиях в честь Дня строителя принимали участие пять команд — Минстроя Ингушетии, Управления капитального строительства республики, ГУП «Геопроект», ООО «Китстрой» и ООО «Домострой».

Федерация футбола Ингушетии обеспечивала судейство состязаний.

Соревнования проходили на территории новой спортивно-тренировочной базы «Мужичи» в предгорной зоне Ингушетии. В мероприятии в качестве почётных гостей приняли участие вице-премьеры Олег Фурсов и Тимур Фаттахов, министр строительства региона Микаил Балахоев.

Фаттахов отметил, что профессия строителя является самой созидательной на сегодняшний день. Благодаря труду этих людей в Ингушетии строится большое количество социальных и культурных объектов при поддержке федерального центра в рамках национальных проектов. В завершение своего выступления он поздравил всех с приближающимся профессиональным праздником, пожелал успехов в работе и удачи в игре.

Организатором состязаний выступило Министерство строительства Ингушетии под эгидой Федерации футбола республики.

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