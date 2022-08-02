В Ингушетии выполнили годовой план по искусственному лесовосстановлению
В 14 регионах России, в том числе Ингушетии, сотрудники лесничеств успели полностью выполнить годовые планы по искусственному лесовосстановлению, которое проводилось в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба Минприроды республики.
«На сегодняшний день 14 субъектов России полностью выполнили годовые плановые показатели по искусственному лесовосстановлению: Республика Ингушетия, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Волгоградская, Ульяновская, Омская области, Татарстан, Алтай, Хакасия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительные итоги прохождения весеннего лесокультурного сезона в регионах показывают положительную динамику искусственного лесовосстановления — план выполнен на 120%, что соответствует 125,5 тыс. га при установленном показателе 104,6 тыс. га.