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В Ингушетии выполнили годовой план по искусственному лесовосстановлению

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В 14 регионах России, в том числе Ингушетии, сотрудники лесничеств успели полностью выполнить годовые планы по искусственному лесовосстановлению, которое проводилось в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«На сегодняшний день 14 субъектов России полностью выполнили годовые плановые показатели по искусственному лесовосстановлению: Республика Ингушетия, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Волгоградская, Ульяновская, Омская области, Татарстан, Алтай, Хакасия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительные итоги прохождения весеннего лесокультурного сезона в регионах показывают положительную динамику искусственного лесовосстановления — план выполнен на 120%, что соответствует 125,5 тыс. га при установленном показателе 104,6 тыс. га.

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