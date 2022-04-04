В Ингушетии выпускники досрочно сдали ЕГЭ по информатике

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Пятеро ингушских выпускников сдали единый госэкзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в досрочный период, сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

«Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состоит из 27 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Экзамен без существенных сбоев, чему способствовали длительная подготовка, предварительные апробации и обучение всех лиц, задействованных в проведении экзамена в новой форме. 7 апреля выпускники будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и биологии.

Досрочный период ЕГЭ-2022 завершат резервные дни: 11, 13, 15 и 18 апреля», — отметили в Минобрнауки РИ.

Отмечается, что для сдачи экзамена в республике был открыт один экзаменационный пункт, где все прошло в штатном режиме.

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