В Ингушетии выпускники досрочно сдали ЕГЭ по информатике

«Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состоит из 27 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Экзамен без существенных сбоев, чему способствовали длительная подготовка, предварительные апробации и обучение всех лиц, задействованных в проведении экзамена в новой форме. 7 апреля выпускники будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и биологии.

Досрочный период ЕГЭ-2022 завершат резервные дни: 11, 13, 15 и 18 апреля», — отметили в Минобрнауки РИ.

Отмечается, что для сдачи экзамена в республике был открыт один экзаменационный пункт, где все прошло в штатном режиме.