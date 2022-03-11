В Ингушетии выпустили VII том посемейных списков Владикавказского округа 1886 года

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В Ингушетии завершена работа над VII томом издания «Посемейные списки Владикавказского округа Терской области 1886 года», посвященным Цоринскому обществу, сообщил газете «Ингушетия» руководитель Государственной архивной службы региона Магомет Картоев.

«Книга «Посемейные списки населенных пунктов Владикавказского округа Терской области 1886 года» представляет собой ценный документальный источник по истории Ингушетии, содержащий сведения социально-экономического, демографического, культурного развития ингушского народа во второй половине XIX века. На данный момент уже издан седьмой том издания «Посемейные списки Владикавказского округа Терской области. 1886 г.» (Цоринское общество)», — сказал Картоев.

По его словам, содержащаяся в книге учетно-статистическая информация, в том числе о социальных институтах (семье, фамилии, патронимии), материальном благосостоянии населения, уровне образования, развитии ремесла и торговли, будет весьма познавательна и найдет практическое применение в работах исследователей истории как Ингушетии, так и всего Северо-Кавказского региона в целом.

Отметим, что предыдущие тома включают в себя посемейные списки населенных пунктов Экажево, Сурхахи, Яндаре, Альты-Гамурзиево, Насыр-Корт, Плиево, Базоркино, Кантышево, Долаково, Верхние, Средние и Нижние Ачалуки, Пседах, Кескем, Сагопши, а также селений горной Ингушетии, относящихся к Джейраховскому, Хамхинскому и Мецхальскому обществам.

Подлинники посемейных списков представляют собой заполненные от руки бланки табличной формы, отпечатанные типографским способом.

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