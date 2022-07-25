В Ингушетии высадили более 55 тыс. саженцев для восстановления лесов

«На территории региона реализовано четыре региональных проекта в рамках нацпроекта «Экология». В частности, по проекту «Сохранение лесов» по состоянию на 1 июня 2022 года мероприятия по лесовосстановлению выполнены на площади 21 га — 100% от плана», — отметил представитель правительства региона.

По его словам, в этом году предпочтение отдано двум породам — ясеню и акации, которая является хорошим медоносом. После высадки за деревьями будут присматривать и ухаживать в первые годы, а уже через несколько лет там смогут останавливаться с пасеками пчеловоды.

Плодотворная работа природоохранного ведомства республики оценена на высоком уровне. Федеральное агентство лесного хозяйства выразило благодарность коллективу министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии за отличную работу и большой вклад в сохранение лесных ресурсов региона и страны.