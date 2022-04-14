В Ингушетии высадили свыше 10 тыс. саженцев в рамках лесовосстановительных работ

«Мероприятия по посадке саженцев выполняются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». С 9 апреля на территории Новоредантского участкового лесничества осуществляется посадка лесных культур. На сегодняшний день посажено 4 га лесных культур, а это 10 500 сеянцев ясеня обыкновенного и акации белой», — говорится в сообщении.

Проведение лесовосстановительных работ завершат до конца апреля.