В Ингушетии выясняют обстоятельства гибели ребенка при падении из окна девятого этажа

«Несовершеннолетний 2019 года рождения выпал из окна девятого этажа по ул. Московская. В результате происшествия ребенок получил многочисленные травмы, от которых умер при госпитализации», — сказал источник.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии пока в рамках проверки. К расследованию происшествия подключились полиция и СКР.

Между тем в связи с участившимися случаями выпадения детей из окон СУ СКР по региону обратилось к жителям с просьбой принять меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

«С апреля по май 2022 года по фактам травмирования и гибели детей более чем в 20 регионах следственными органами СК России проводятся доследственные проверки, по нескольким из них возбуждены уголовные дела. Во многих случаях причиной гибели и получения травм детьми послужила невнимательность и безответственность взрослых», — сказал газете «Ингушетия» представитель регионального главка.

По его словам, родители подчас забывают, что, если ребенок играет в комнате, где открыто окно, даже если оно оборудовано москитной сеткой, нельзя оставлять малыша без присмотра ни на минуту. В силу возраста дети не всегда осознают опасность.

При этом правоохранители напомнили, что за причинение смерти по неосторожности детям предусмотрена уголовная ответственность. Во всех случаях расследования обстоятельств гибели и травмирования детей следственными органами СК России устанавливаются не только причастные к этому лица, но и причины и условия, способствовавшие произошедшему.