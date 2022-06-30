В Ингушетии выясняют обстоятельства избиения несовершеннолетних детей их отцом

Как сообщили в аппарате УПЧ, 28 июня поздно веером в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району поступило телефонное сообщение от женщины о том, что ее бывший супруг нанес побои их несовершеннолетним детям 2008 и 2009 годов рождения. По данному факту был незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы совместно с инспекторами ОПДН. Дети были доставлены в ДРКБ, где врачами были зафиксированы телесные повреждения.

Установлено, что брак мужчины и женщины официально расторгнут в 2011 году, место жительства детей было определено вместе с матерью, однако позже в 2019 году, по устной договоренности они переехали к отцу, оговорив предварительно порядок общения с матерью. Семья на профилактическом учете ранее не состояла. Родители не судимы.

«После поступления информации о правонарушении сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в республике совершили совместную выездную проверку с целью выяснения обстоятельств произошедшего. По словам женщины, она ранее не обращалась в органы власти и надеялась решить вопрос совместного воспитания детей мирным путем. Жалоб у детей и матери на госорганы не имеется. В настоящее время правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия, детям оказана медицинская помощь. Они находятся в доме своей матери в удовлетворительном состоянии», — отметили в аппарате УПЧ.