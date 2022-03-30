В Ингушетии выявили 27 школ без аптечек для оказания первой медпомощи
Малгобекской городской прокуратурой выявлены 27 школ, где мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства и спортивные залы не оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По результатам проверки в адрес директоров общеобразовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — говорится в сообщении.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.