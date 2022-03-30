Прокуратура

В Ингушетии выявили 27 школ без аптечек для оказания первой медпомощи

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Малгобекской городской прокуратурой выявлены 27 школ, где мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства и спортивные залы не оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам проверки в адрес директоров общеобразовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — говорится в сообщении.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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