В Ингушетии выявили 27 школ без аптечек для оказания первой медпомощи

«По результатам проверки в адрес директоров общеобразовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — говорится в сообщении.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.