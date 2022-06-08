В Ингушетии выявили более 300 га ослабленных лесных насаждений

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В лесах Ингушетии лесопатологи посетили пункты наблюдения в буковых, грабовых, кленовых и ясеневых стратах в Али-Юртовском, Карабулакском и Малгобекском участковых лесничествах. Специалисты выявили 300 га ослабленных лесных насаждений, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«В Ново-Редантском участковом лесничестве в ходе выборочных наземных наблюдений выявили ослабленные насаждения на площади более 300 га, которые подверглись негативному воздействию факторов антропогенного характера. Основной целью таких обследований является выявление отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии леса в основных типологических группах (стратах)», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на территории лесного фонда Российской Федерации расположено более 20 тысяч постоянных пунктов наблюдения. Периодичность и точность обследований на пунктах зависит от зоны лесопатологической угрозы и наличия деструктивных процессов в насаждениях.

В результате регулярных наблюдений Рослесозащита получает данные о динамике санитарного и лесопатологического состояния лесов в субъектах и России в целом.

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