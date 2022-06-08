В Ингушетии выявили более 300 га ослабленных лесных насаждений

«В Ново-Редантском участковом лесничестве в ходе выборочных наземных наблюдений выявили ослабленные насаждения на площади более 300 га, которые подверглись негативному воздействию факторов антропогенного характера. Основной целью таких обследований является выявление отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии леса в основных типологических группах (стратах)», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на территории лесного фонда Российской Федерации расположено более 20 тысяч постоянных пунктов наблюдения. Периодичность и точность обследований на пунктах зависит от зоны лесопатологической угрозы и наличия деструктивных процессов в насаждениях.

В результате регулярных наблюдений Рослесозащита получает данные о динамике санитарного и лесопатологического состояния лесов в субъектах и России в целом.