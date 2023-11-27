В Ингушетии выявили два факта незаконной рубки леса

Выехавшими на место после сообщения от инспектора охраны леса правоохранителями возле сельского поселения Даттых Сунженского района обнаружено пять хлыстов древесины, предположительно пород бук, дуб и ясень.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса России.

Также в дежурную часть ОМВД по Назрановскому району с заявлением обратился местный житель, который отметил, что с 20 по 24 ноября неустановленные лица спилили и увезли 8 деревьев породы бук с принадлежащего ему участка леса, расположенного возле сельского поселения Яндаре.

Сумма ущерба устанавливается, по данному факту полицией проводится проверка.