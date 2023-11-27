Криминал

В Ингушетии выявили два факта незаконной рубки леса

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В двух районах республики выявили факты незаконной рубки лесных насаждений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

Выехавшими на место после сообщения от инспектора охраны леса правоохранителями возле сельского поселения Даттых Сунженского района обнаружено пять хлыстов древесины, предположительно пород бук, дуб и ясень.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса России.

Также в дежурную часть ОМВД по Назрановскому району с заявлением обратился местный житель, который отметил, что с 20 по 24 ноября неустановленные лица спилили и увезли 8 деревьев породы бук с принадлежащего ему участка леса, расположенного возле сельского поселения Яндаре.

Сумма ущерба устанавливается, по данному факту полицией проводится проверка.

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