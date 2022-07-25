В Ингушетии выявили группу изготовителей поддельных документов

«Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по республике совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли деятельность преступной группы, состоящей из трех местных жителей, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных документов. Нелегальное производство злоумышленники — 30-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 35 и 39 лет — наладили в официальной типографии, расположенной в Магасе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у злоумышленников изъята компьютерная оргтехника, плёнка для ламинирования водительских удостоверений с символикой ГИБДД, копии паспортов граждан, списки лиц, которым оказывались услуги по изготовлению поддельных документов, диагностические карты о прохождении автотранспортными средствами технического осмотра и копии водительских удостоверений.

«Кроме того, изъяты фальшивые печати и штампы в количестве 69 штук, в том числе различных МРЭО УГИБДД и страховых компаний Российской Федерации. Обнаружены бланки свидетельств об окончании автошкол, паспорт гражданина Российской Федерации без фотографии, водительское удостоверение образца Республики Узбекистан, а также иные бланки и документы», — добавили в силовом ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК России (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). С фигурантов взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время полицейские и сотрудники УФСБ продолжают комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к деятельности данных граждан.