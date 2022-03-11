В Ингушетии выявили пять новых полных кавалеров Георгиевского креста

«По итогам работы за 2021 год выявлено 5 новых имен ингушей, награжденных Георгиевским крестом первой степени, следовательно, учитывая, что это высшая степень этой награды, есть все основания полагать, что они являются полными георгиевскими кавалерами», — сказал Картоев.

По его словам, официальная справка по запросу получена из РГИА в Санкт-Петербурге, где хранятся подлинники документов.

«В настоящее время ведется работа по поиску документов о награждении указанных лиц остальными степенями Георгиевских крестов», — добавил Магомет Картоев.

Отметим, что общий объем документов архивного фонда Ингушетии на сегодняшний день составляет свыше 95 тыс. единиц.