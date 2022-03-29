В Ингушетии за два первые месяца 2022 года не выявили ни одного случая получения взятки

Первое место в рейтинге заняла Москва (73 случая получения взятки). Второе место — у Московской области (68), замыкает тройку Татарстан (59).

Из регионов СКФО Дагестан занял девятое место в рейтинге. За указанные период в республике выявили 31 случай получения взятки.

На 34-м месте находится Кабардино-Балкария. В январе-феврале текущего года в республике зарегистрировали 11 фактов получения взятки. Столько же случаев отмечается и на Ставрополье (36-е место в списке).

Северная Осетия расположилась на 51-й строчке. В республике за два месяца 2022 года зафиксировали 5 случаев. У Чечни 74-е место и один факт.