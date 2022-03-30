В Ингушетии за минувшие сутки выявлены 23 новых случая Covid-19
На 30 марта в Ингушетии проведено 766 289 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 259 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+23 за сутки).
За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 589 (+29 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализирован 31 житель региона старше 60 лет.
Всего госпитализировано 99 человек, 30 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 8 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.
994 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.