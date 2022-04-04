В Ингушетии за неделю заболеваемость Covid-19 снизилась на 17%

Об этом на совещании правительстве под руководством премьер-министра региона Владимира Сластенина сообщил руководитель Минздрава Магомед-Башир Балаев.

Он отметил, что в связи с установившейся тенденцией на снижение роста заболеваемости, ведомство планомерно сокращает и коечный фонд. На начало марта он снизился на 5% и составил 125 коек в 4 медицинских организациях, в том числе 18 реанимационных коек.

Всего на сегодняшний день на лечении находятся 1 064 человека: в том числе 92 человека в стационаре, из них в реанимации — 7, лиц старше 60 лет — 22 человека. На оксигенотерапии — 15 человек. Количество пациентов, проходящих лечение в стационарных условиях, снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей.

Тестирование осуществляют 16 лабораторий, продолжается оказание медицинской помощи пациентам на дому. Функционирует 6 амбулаторных ковид-центров и на две сокращено количество бригад для оказания медицинской помощи.

Сохраняется актуальность единого номера 122, на котором задействовано 5 операторов. Вызовы в амбулаторные ковид-центры направляются по месту жительства. Всего в данной работе задействовано 25 операторов, в том числе — волонтеры.

План подлежащих вакцинации лиц против новой коронавирусной инфекции — 285 635 человек. На начало марта получено 354 675 комплектов вакцины.

Количество граждан в Ингушетии, привитых первым компонентом вакцины, достигло почти 300 тыс. человек. Это 84,4% от общего количества полученной вакцины и 105% от количества подлежащего населения. Завершили прививочный процесс — 287 664 человека. Темп вакцинации — 247 на 100 тыс. населения.

По заключенным контрактам осуществляется поставка лекарственных препаратов в плановом порядке.

Вопрос с кислородным обеспечением на ближайшее время полностью решен. При суточной норме потребления 0,575 тонны или 21 баллона, обеспеченность кислородом на текущий период составляет 12,21 тонны или 150 баллонов.

Создан запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих сроком на три месяца, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.