Статистика

В Ингушетии за первых два месяца 2023 года почти на 46% увеличилось производства мяса

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По итогам января-февраля 2023 года в четырех регионах Северного Кавказа увеличилось производство мяса скота и птицы на убой в живом весе, сообщает РБК со ссылкой на Северо-Кавказстат.

Отмечается, что в Ингушетии рост составил 45,9% — 2,1 тыс. тонн. В Кабардино-Балкарии произвели 14,6 тыс. тонн мяса (рост на 10%), в Карачаево-Черкесии — 7,9 тыс. тонн (+1,4%), в Чечне — 4,9 тыс. тонн (+1,1%).

В трех регионах СКФО произошло снижение производства. В Дагестане оно составило 15,2 тыс. тонн (-1,8%), в Северной Осетии — 4,9 тыс. тонн (-5,3%) и в Ставропольском крае — 83,8 тыс. тонн (-1,1%).

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