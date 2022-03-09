Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19

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В Ингушетии за минувшие сутки умер один пациент с коронавирусом, всего 544 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

На 9 марта в республике проведено 723 449 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 39 654 впервые установленный диагноз Covid-19 (+36 за сутки).

Выздоровело всего 36 157 человек (+246 за сутки).

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 59 жителей региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 145 человек, 51 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 16 из них — на ИВЛ.

2 808 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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