В Ингушетии заблокировали 15 сайтов по продаже поддельных дипломов

«С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор города направил в Карабулакский районный суд 15 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и об ограничении доступа к ней», — говорится в сообщении.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Доступ к интернет-сайтам заблокирован.