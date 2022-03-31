В Ингушетии заблокировали 15 сайтов по продаже поддельных дипломов

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По требованию прокуратуры Карабулака в сети заблокировали 15 сайтов по продаже дипломов и аттестатов об образовании, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор города направил в Карабулакский районный суд 15 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и об ограничении доступа к ней», — говорится в сообщении.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Доступ к интернет-сайтам заблокирован.

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