В Ингушетии заблокировали «уркаганский» сайт

«Прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила сайт, пропагандирующий противоправное поведение, распространяющееся в молодежной субкультуре, ориентированный на внедрение в повседневную жизнь «законов» криминального мира», — сказал собеседник издания.

По его данным, опубликованная информация распространяет идеологию запрещенного решением Верховного суда России неформального молодежного криминализованного движения «Арестантское уркаганское единство».

Установлено, что размещенная на электронной странице информация находится в свободном доступе и побуждает, в том числе несовершеннолетних, совершать преступления.

В связи с этим ведомство направляло в суд заявление о признании информации запрещенной на территории России.

Иск удовлетворен, доступ к странице ограничен.