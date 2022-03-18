Прокуратура

В Ингушетии заблокировали «уркаганский» сайт

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Суд по иску прокуратуры вынес постановление о закрытии интернет-ресурса с призывом посетителей к хулиганскому поведению, сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы надзорного ведомства региона.

«Прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила сайт, пропагандирующий противоправное поведение, распространяющееся в молодежной субкультуре, ориентированный на внедрение в повседневную жизнь «законов» криминального мира», — сказал собеседник издания.

По его данным, опубликованная информация распространяет идеологию запрещенного решением Верховного суда России неформального молодежного криминализованного движения «Арестантское уркаганское единство».

Установлено, что размещенная на электронной странице информация находится в свободном доступе и побуждает, в том числе несовершеннолетних, совершать преступления.

В связи с этим ведомство направляло в суд заявление о признании информации запрещенной на территории России.

Иск удовлетворен, доступ к странице ограничен.

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