В Ингушетии заблокирован сайт по продаже водительских удостоверений
По требованию прокуратуры города Карабулака Ингушетии заблокирован сайт по продаже водительских удостоверений, на который мог зайти любой желающий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Федеральным законодательством запрещено распространение подобной информации. За подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков предусмотрена уголовная ответственность.
Прокурор города обратился Карабулакский районный суд с административным исковым заявлением, требование было удовлетворено в полном объеме.
Управлением Роскомнадзора по республике доступ на сайт заблокирован.