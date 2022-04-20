Прокуратура

В Ингушетии заблокирован сайт по продаже водительских удостоверений

0

По требованию прокуратуры города Карабулака Ингушетии заблокирован сайт по продаже водительских удостоверений, на который мог зайти любой желающий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Федеральным законодательством запрещено распространение подобной информации. За подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков предусмотрена уголовная ответственность.

Прокурор города обратился Карабулакский районный суд с административным исковым заявлением, требование было удовлетворено в полном объеме.

Управлением Роскомнадзора по республике доступ на сайт заблокирован.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В России состоялся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
В многоквартирном доме в столице Ингушетии произошел пожар
Глава Ингушетии: день донора крови — праздник неравнодушных и милосердных людей
В Ингушетии будут судить экс-главу медико-социальной экспертизы за махинации с инвалидностью
Ветеранам МВД по Ингушетии вручили ведомственные награды
В Ингушетии прошел очередной муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница»
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Экстремизму скажем «нет»
В НИИ гуманитарных наук Ингушетии прошел семинар «Адаты ингушей: семья и семейные отношения»
Жителю Ингушетии дали год колонии за сбыт «Тропикамида»
Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии — участник проекта «Пушкинская карта»
Правоохранители Ингушетии задержали грузовик с ценной древесиной

Главное

Яндекс.Метрика

 