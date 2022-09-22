В Ингушетии заболеваемость ОРВИ остается ниже эпидемического порога

Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Майя Цолоева на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии правительства под руководством вице-премьера — министра образования и науки Эсет Боковой.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ оценивается сегодня как стабильная, то есть заболеваемость остается ниже эпидемического порога.

«Одним из эффективных способов профилактики болезни является вакцинация. Иммунизация против гриппа проводится перед началом эпидемического сезона, желательно начать ее в сентябре для того, чтобы к началу распространения инфекции у населения сформировался иммунный ответ», — пояснила Цолоева.

Вице-премьер отметила, что необходимо выработать эффективные меры для предупреждения заболевания гриппом.

Боковой, в числе прочего, были поставлены такие задачи, как организация еженедельного сбора данных и оперативное информирование управления Роспотребнадзора по республике об заболевших с первичным клиническим диагнозом «грипп», обеспечение подготовки образовательных организаций к работе в осенне-зимний период с учетом необходимости соблюдения оптимального теплового режима, проветривания помещений, обеспечение дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.