Криминал

В Ингушетии задержали местного жителя за хранение марихуаны и боевых патронов

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В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по факту хранения им марихуаны и 32 боевых патронов калибра 9 мм, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«Сотрудники ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из погрануправления ФСБ России по Ингушетии обнаружили и изъяли у местного жителя 44,57 грамма марихуаны и 32 боеприпаса калибра 9 мм к ручному огнестрельному оружию», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 и части 1 статьи 222 УК РФ, он водворён в ИВС в порядке статей 91 и 92 УПК РФ.

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