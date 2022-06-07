В Ингушетии задержали местного жителя за хранения марихуаны и боевых патронов

«Сотрудники ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из погрануправления ФСБ России по Ингушетии обнаружили и изъяли у местного жителя 44,57 грамма марихуаны и 32 боеприпаса калибра 9 мм к ручному огнестрельному оружию», — говорится в сообщении.

В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статье 228 и части 1 статье 222 УК РФ, он водворён в ИВС в порядке статей 91 — 92 УПК РФ.