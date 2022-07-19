Криминал

В Ингушетии задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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В Магасе полиция в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержала гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«Сотрудники УНК МВД по Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в Магасе гражданина, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотических средств. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято 10 свертков, содержащих наркотическое средство «мефедрон» массой свыше 49 грамм», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере).

Мужчина водворён в ИВС.

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