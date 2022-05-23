В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве 29-летнего местного жителя

«По данным следствия, около полуночи 19 мая 2022 года в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с огнестрельными ранениями в области головы и туловища доставлено тело 29-летнего жителя республики. В ходе осмотра места происшествия изъят автомобиль марки ВАЗ-21114. Установлено, что преступление совершено на почве неприязненных отношений, возникших в связи с похищением потерпевшим с целью вступления в брак сестры подозреваемого», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель.

По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.