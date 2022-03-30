В Ингушетии задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия
В сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии задержали членов ОПГ, подозреваемых в незаконном обороте оружия, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Объединенной группировки войск (сил) на территории СКР.
«Сотрудники СОБР и ОМОН из состава Объединенной группировки войск(сил) в СКР оказали поддержку коллегам из регионального УФСБ при задержании граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия», — сказал собеседник.
По его словам, в частности обнаружены и изъяты гранатомет, стрелковое и охотничье оружие, гранаты и боеприпасы.
Проводится проверка на причастность задержанных к другим преступлениям.