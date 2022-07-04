В Ингушетии задержали уроженца Узбекистана при попытке сбыть 79 доз героина

«Сотрудники УНК МВД по республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий остановили в Назрани на улице Муталиева гражданина Узбекистана, у которого в ходе досмотра обнаружили 79 перемотанных синей изолентой свертков, содержавших героин. Изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта на территории Ингушетии», — говорится в сообщении.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, п. «г» части 4 статье 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).