В Ингушетии задержали уроженца Узбекистана при попытке сбыть 79 доз героина

0

Полицейские задержали в городе Назрани гражданина Узбекистана с героином, который он планировал сбыть, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«Сотрудники УНК МВД по республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий остановили в Назрани на улице Муталиева гражданина Узбекистана, у которого в ходе досмотра обнаружили 79 перемотанных синей изолентой свертков, содержавших героин. Изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта на территории Ингушетии», — говорится в сообщении.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, п. «г» части 4 статье 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До восьми лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение осколочной гранаты
В Ингушетии ищут обманутых дольщиков долгостроя в Назрани
Эмблему празднования 100-летия Ингушетии выберут в ходе республиканского конкурса
Юные боксеры из села Кантышево Ингушетии успешно выступили на турнире в Ессентуках
Активисты «Бессмертного полка» Ингушетии приняли участие в благоустройстве захоронения времен ВОВ
Еще одна новая школа появится в городе Сунжа Ингушетии
Юные вокалистки из Карабулака выступили перед своими сверстниками в пришкольном лагере
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в Назрани
Творческие коллективы Ингушетии приглашают к участию в конкурсе на получение грантов Российского фонда культуры
Министерство культуры Ингушетии объявляет кастинг музыкантов
Очередной поединок ингушского боксера-профессионала Али Измайлова запланирован на август

Главное

Яндекс.Метрика

 