В Ингушетии задержан главбух ветеринарной станции за хищении 2 млн руб.
Следователи по материалам прокурорской проверки завели уголовное дело на главного бухгалтера ветеринарной станции по подозрении в крупном мошенничестве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
«Установлено, что главный бухгалтер Джейрахской станции по борьбе с болезнями животных с января 2020 по май 2021 г. совершил хищение более 2 млн рублей, выделенных для заработной платы пяти работникам», — сказал представитель региональной прокуратуры.
По факту указанные лица там не работали, уточнили в пресс-службе.
Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.
По материалам прокуратуры в отношении главбуха возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он задержан, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Расследование дела находится на контроле прокуратуры Ингушетии.