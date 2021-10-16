В Ингушетии задержан главбух ветеринарной станции за хищении 2 млн руб.

«Установлено, что главный бухгалтер Джейрахской станции по борьбе с болезнями животных с января 2020 по май 2021 г. совершил хищение более 2 млн рублей, выделенных для заработной платы пяти работникам», — сказал представитель региональной прокуратуры.

По факту указанные лица там не работали, уточнили в пресс-службе.

Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

По материалам прокуратуры в отношении главбуха возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он задержан, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры Ингушетии.