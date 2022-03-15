В Ингушетии задержан мужчина, обстрелявший односельчанина в ходе конфликта

«Подозреваемый признался, что 10 марта на автодороге «Назрань — Малгобек» он допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry, в которой находился его односельчанин. Ранее у него с ним произошёл конфликт», — сказал источник.

Как отметил собеседник издания, он выстрелил в иномарку оппонента два раза. Житель сельского поселения Верхние Ачалуки добровольно выдал пистолет. Также задержана машина ВАЗ-21099, на которой он передвигался вместе с подельниками.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района неизвестные люди на ВАЗ-21099 протаранили, а затем из пистолета обстреляли автомашину Toyota Camry, в которой находился местный житель.

Предположительно, нападавших было четверо. На месте происшествия следователи нашли две гильзы калибра 9 мм. Мотив совершения преступления тогда не был известен. Иномарка получила механические повреждения.