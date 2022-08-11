Статистика

В Ингушетии зафиксировано снижение потребительских цен в июле

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Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в июле по отношению к июню текущего года составил 99,23%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс снизился на 2,1%, на непродовольственные увеличился — на 0,5%. На оказываемые населению услуги он также увеличился на 1%.

В июле этого года по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 115,5%, в том числе: на продовольственные товары — 118,6%, непродовольственные — 116,4% и услуги — 105%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по республике в конце июля составила в расчете на месяц 5803,02 рубля (снижение по сравнению с предыдущим месяцем на 6,1%).

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