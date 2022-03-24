В Ингушетии заключены 22 соглашения с торговыми сетями о сдерживании роста цен

Об этом было сообщено на заседании рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам и противодействию распространения Covid-19 под руководством первого заместителя главы правительства России Андрея Белоусова и мэра Москвы Сергея Собянина. В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, принял участие премьер-министр республики Владимир Сластенин.

На встрече обсуждались предложения по повышению устойчивости экономики субъектов федерации и реализации дополнительных мер социальной поддержки граждан в условиях санкций. Также рассматривались вопросы обеспечения системы здравоохранения лекарственными препаратами и медицинскими расходными материалами.

Отдельно говорилось о содействии малому и среднему бизнесу. Правительством России планируется ввести мораторий на плановые и внеплановые проверки предпринимателей, вне зависимости от масштабов и оборота предприятия, за исключением опасных производств и социальных объектов. В разработке находится комплекс мер, которые значительно облегчат работу для ИП, малого и среднего бизнеса.

Между тем, в Ингушетии разработан план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития субъекта в условиях внешнего давления, проведено два совещания с субъектами МСП, субъектами инвестиционной деятельности, кредитными учреждениями, бизнес-сообществом, всеми институтами развития, общественными организациями, с участием глав муниципалитетов, федеральных органов власти.

Органами местного самоуправления заключено 22 соглашения с торговыми сетями о сдерживании роста цен; организованы и проводятся еженедельные торговые ярмарки производителей региона, по итогу которых анализируются результаты разрыва цены внутреннего продукта и завозного; регулярно проводятся рейды мест оптовой и розничной торговли.

Кроме того, проведена серия консультаций с АО «Кавказ.РФ» по сокращению сроков реализации и приоритезации прорывных проектов в рамках модели развития региона; предложения по поддержке субъектов МСП направлены в федеральные отраслевые органы исполнительной власти в указанный срок; проведены переговоры с представителями «МСП Банка» о докапитализации НМКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» и финансировании проектов высокой степени готовности, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.