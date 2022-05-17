В Ингушетии заключены договоры о приобретении 28 квартир из 40 для детей-сирот

Об этом на заседании правительства под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина сообщила заместитель министра образования региона Пятимат Угурчиева.

Также прозвучало предложение о рассмотрении возможности договориться с застройщиками, с тем чтобы ими строились квартиры площадью, установленной для региона — не менее 33 кв. м. Председатель правительства поддержал инициативу, дав соответствующие поручения.

«Напомню, что решение этого вопроса должно быть в приоритете, нельзя допустить срывов контрактации на оставшиеся 12 квартир. Прошу проработать эту тему со строительными компаниями», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.