В Ингушетии заключены договоры о приобретении 28 квартир из 40 для детей-сирот
В текущем году в Ингушетии для детей-сирот необходимо приобрести 40 квартир. После размещения заявок на сайте государственных закупок для определения поставщика услуг, заключены договоры по 28 из них.
Об этом на заседании правительства под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина сообщила заместитель министра образования региона Пятимат Угурчиева.
Также прозвучало предложение о рассмотрении возможности договориться с застройщиками, с тем чтобы ими строились квартиры площадью, установленной для региона — не менее 33 кв. м. Председатель правительства поддержал инициативу, дав соответствующие поручения.
«Напомню, что решение этого вопроса должно быть в приоритете, нельзя допустить срывов контрактации на оставшиеся 12 квартир. Прошу проработать эту тему со строительными компаниями», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.