В Ингушетии замглавы стройфирмы заподозрили в мошенничестве на 1 млн рублей

«Установлено, что в 2021 году между администрацией Карабулака и ООО был заключен контракт о выполнении строительно-монтажных работ по благоустройству общественных территорий и территорий общего пользования муниципального образования», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, оплаченные работы подрядчик не выполнил в полном объеме. При этом, заместитель гендиректора коммерческой организации предоставил заказчику акты об их приемке и счета-фактуры с ложными сведениями об объемах и стоимости работ. Таким образом, бюджету республики причинен ущерб в размере около 1 млн рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. В результате на заместителя генерального директора завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.