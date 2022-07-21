Мошенничество

В Ингушетии замглавы стройфирмы заподозрили в мошенничестве на 1 млн рублей

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Следственные органы начали расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, предназначенных для благоустройства общественных территорий в городе Карабулаке, сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре.

«Установлено, что в 2021 году между администрацией Карабулака и ООО был заключен контракт о выполнении строительно-монтажных работ по благоустройству общественных территорий и территорий общего пользования муниципального образования», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, оплаченные работы подрядчик не выполнил в полном объеме. При этом, заместитель гендиректора коммерческой организации предоставил заказчику акты об их приемке и счета-фактуры с ложными сведениями об объемах и стоимости работ. Таким образом, бюджету республики причинен ущерб в размере около 1 млн рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. В результате на заместителя генерального директора завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

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