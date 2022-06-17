В Ингушетии запланировано развитие промышленной инфраструктуры для инвесторов с помощью АКИТ

«Данное соглашение для нас очень важное еще и по той причине, что тот промышленный кластер, который у нас уже есть и состоит из двух индустриальных парков, — он заработает. Изучение наших промышленных предприятий, в дальнейшем позволит инвестировать и помогать нам в части развития имеющегося потенциала» , - сказал Калиматов.

Глава республики уверен, что региональные власти смогут уже на более высоком уровне взаимодействовать и интегрировать Ингушетию в общий контекст развития России.

При поддержке Ассоциации в республике планируется развитие кластеров, технопарков, промышленной инфраструктуры, территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, межрегиональной и межотраслевой кооперации для повышения конкурентоспособности, развития научно-технического и промышленного потенциала республики.

«В течение двух месяцев в Ингушетии должен появиться промышленный кластер. При этом, я хотел бы напомнить, что промышленный кластер — это не просто собирательный образ, это один из инструментов развития территорий, который определен федеральным законом о политике, который позволяет субсидировать понесенные затраты промышленным предприятиям до 30% от суммы инвестиций», — отметил Шпиленко.

По его словам, в регионе активно формируется промышленный кластер. В течение нескольких месяцев данный документ совместно с профильным министерством внесут на рассмотрение в Минпромторг России. После запуска этого инструмента в республике появится еще дополнительный стимул вхождения цепочки инвесторов.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России является ведущей общественно-деловой некоммерческой организацией страны в области промышленной и технологической инфраструктуры. АКИТ объединяет почти 4 тысячи компаний и 220 тысяч работников в 50 субъектах России. Сегодня главный приоритет организации — импортозамещение.