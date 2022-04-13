В Ингушетии запустили чат-бот по контролю ценовой политики
Правительство Ингушетии совместно с региональным ЦУРом запустили в мессенджере Telegram специальный чат-бот по контролю цен на социально значимые товары.
Как сообщает ЦУР, цифровой помощник позволит населению сообщить властям не только о резко выросшей цене на тот или иной товар, но и указать точку продажи.
«Все обращения в чате будут отслеживаться Управлением Федеральной Антимонопольной службы по республике», — отмечается в пресс-релизе.
Категории товаров представлены в чат -боте: продукты питания, бытовая химия, медикаменты, детские товары и стройматериалы.
Ссылка на чат-бот.