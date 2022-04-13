В Ингушетии запустили чат-бот по контролю ценовой политики

Как сообщает ЦУР, цифровой помощник позволит населению сообщить властям не только о резко выросшей цене на тот или иной товар, но и указать точку продажи.

«Все обращения в чате будут отслеживаться Управлением Федеральной Антимонопольной службы по республике», — отмечается в пресс-релизе.

Категории товаров представлены в чат -боте: продукты питания, бытовая химия, медикаменты, детские товары и стройматериалы.

Ссылка на чат-бот.