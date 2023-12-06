В Ингушетии запустят 10 «Точек роста» в 2024 году
В предстоящем году в республике планируется запустить 10 дополнительных центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минобрнауки.
«Новые центры будут располагать цифровыми лабораториями, снабженными датчиками для измерения различных величин и возможностью подключения к компьютеру или планшету для проведения расчетов», — подчеркнул собеседник.
Отмечается, что преподаватели «Точек роста» оттачивают свои умения и проходят курсы повышения квалификации.
Напомним, что с 2019 года в Ингушетии запущено 103 «Точки роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа».