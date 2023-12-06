Образование

В Ингушетии запустят 10 «Точек роста» в 2024 году

0

В предстоящем году в республике планируется запустить 10 дополнительных центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минобрнауки.

«Новые центры будут располагать цифровыми лабораториями, снабженными датчиками для измерения различных величин и возможностью подключения к компьютеру или планшету для проведения расчетов», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что преподаватели «Точек роста» оттачивают свои умения и проходят курсы повышения квалификации.

Напомним, что с 2019 года в Ингушетии запущено 103 «Точки роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
УПЧ в Ингушетии проведет прием граждан с участием представителя МВД республики
Боеприпасы изъяты у двоих жителей Ингушетии
В Ингушетии прошел итоговый республиканский турнир по грэпплингу
Талантливую молодежь Ингушетии приглашают принять участие в фестивале «Чеховская осень»
Прокурор Ингушетии проведет выездной прием граждан в Карабулаке
Спикер парламента Ингушетии провел прием граждан по вопросам социального характера
Ингушские школьники побывали на экскурсии в пожарно-спасательных частях
Глава Ингушетии поддержал закон о запрете телефонов на уроках
Сотрудники прокуратуры Ингушетии встретились с горскими кадетами
Сборная Ингушетии по кикбоксингу выразила благодарность за поддержку жителю Перми Рустаму Кодзоеву
Команда судебной системы Ингушетии стала третьей в ходе розыгрыша кубка по мини-футболу

Главное

Яндекс.Метрика

 