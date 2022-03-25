В Ингушетии заработала билетная система на базе карты «Тройка»

«Развитие и цифровизация общественного транспорта в регионах — задача, которую поставил Президент России. Самый современный сервис для своих пассажиров выбирают коллеги из Ингушетии, наша билетная система на базе карты «Тройка» заработала в двух крупнейших городах республики, где ей смогут пользоваться более 130 тыс. пассажиров», — сказал Ликсутов, слова которого цитирует Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Пополнить баланс транспортной карты можно в банкоматах Сбербанка, в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт».

Единая билетная система на базе транспортной карты «Тройка» сейчас работает в 17 регионах и городах России.