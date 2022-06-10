В Ингушетии застройщика уличили в обмане дольщика на 3,3 млн рублей

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения денег дольщика в сумме 3,3 млн рублей при строительстве многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в январе 2017 года должностные лица строительной организации заключили с жителем республики договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, строящегося в Назрани. Однако, не обеспечив процедуру государственной регистрации данного договора, в период с января 2017 года по май 2017 года они привлекли наличные денежные средства гражданина в сумме более 3,3 млн рублей, которые использовали в последующем в ходе строительства указанного многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

Следователем следственного отдела по Назрани СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование продолжается.