В Ингушетии завершили работу над сборником о сталинской депортации от лица очевидцев

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Госархив Ингушетии завершил работу над документальным сборником «Ингуши в депортации 1944-1957 гг. Свидетельства очевидцев», сообщил газете «Ингушетия» руководитель ведомства Магомет Картоев.

«На данный момент завершена работа над документальным сборником «Ингуши в депортации 1944-1957 гг. Свидетельства очевидцев». Также мы полностью завершили очередной сборник материалов «Архивный вестник», посвященным 30-летию Ингушетии», — сказал Картоев.

Также, по его словам, подготовлен к печати историко-тематический перекидной календарь на 2022 год «Слава Ингушетии».

Общий объем документов архивного фонда Ингушетии составляет свыше 95 тыс. единиц, сосредоточенных в 408 фондах, из них в Госархиве Ингушетии 33,5 тыс. единиц хранения в 69 фондах.

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