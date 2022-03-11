В Ингушетии завершили работу над сборником о сталинской депортации от лица очевидцев
Госархив Ингушетии завершил работу над документальным сборником «Ингуши в депортации 1944-1957 гг. Свидетельства очевидцев», сообщил газете «Ингушетия» руководитель ведомства Магомет Картоев.
«На данный момент завершена работа над документальным сборником «Ингуши в депортации 1944-1957 гг. Свидетельства очевидцев». Также мы полностью завершили очередной сборник материалов «Архивный вестник», посвященным 30-летию Ингушетии», — сказал Картоев.
Также, по его словам, подготовлен к печати историко-тематический перекидной календарь на 2022 год «Слава Ингушетии».
Общий объем документов архивного фонда Ингушетии составляет свыше 95 тыс. единиц, сосредоточенных в 408 фондах, из них в Госархиве Ингушетии 33,5 тыс. единиц хранения в 69 фондах.