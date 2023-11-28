В Ингушетии завершился цикл сессий по социальному проектированию

«В рамках тренингов было организовано несколько занятий, на которых участникам предлагался комплексный подход к разработке проектов — от формулировки идеи до ее реализации. Участники получили полезные знания о методах социального исследования, анализе потребностей и рисков, составлении бюджета проекта, поиске финансирования и многом другом», — рассказал собеседник.

По его словам, лекции были ориентированы на расширение участниками своих знаний и оснащение их практическими навыками в сфере социального проектирования. Главная цель заключалась в том, чтобы помочь молодым людям воплотить собственные идеи в реальность, создав проекты, способствующие улучшению социальной обстановки в данном регионе.

«Организаторы отметили высокий интерес и мотивацию участников к лекциям, а также выразили надежду на активное продолжение проекта в будущем», — добавили в КДМ.

Отмечается, что данный проект позволит местным жителям не только реализовать свои идеи, но и внести значимый вклад в улучшение качества жизни всего сообщества.