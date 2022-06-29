В Ингушетии заявки на участие в региональном конкурсе на лучшее подсобное хозяйство принимаются до 4 июля

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в рамках постановления правительства республики Минсельхоз объявил о начале конкурса среди жителей республики на лучшее подсобное хозяйство.

Принять участие в нем может каждый житель региона. На первом этапе будут проведены оценка и отбор ЛПХ на территориях муниципальных образований для последующего включения их в число участников второго финального этапа.

Заявки принимаются органами местного самоуправления в письменном виде с приложением фото- или видеоматериалов хозяйств.

Специальная комиссия определит лучшие из представленных ЛПХ. Обладатель первого места получит от властей 500 тысяч рублей, второго — 300 тысяч, третьего — 200 тысяч, а последующие участники — по 50 тысяч рублей.

Напомним, в 2021 году Глава республики Махмуд-Али Калиматов инициировал проведение первого регионального конкурса среди жителей республики, занимающихся натуральным хозяйством на личных подворьях.

Рассматривая аграрный сектор как одно из приоритетных направлений в развитии Ингушетии и роста экономики, руководитель субъекта отметил, что ему неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в регионе привозное.

«КФХ ли это, частное ли подворье — земли Ингушетии не должны стоять поросшими бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать картошку, морковь, редиску и другие продукты. У нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу», — заявил Калиматов.

Он заверил, что именно таким рачительным земледельцам, труженикам власти будут всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает.