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В Ингушетии женщина отравилась угарным газом

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В городе Карабулаке Ингушетии женщина в воскресенье ночью отравилась угарным газом, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о происшествии в квартире многоэтажного дома поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 00:42 мск 17 апреля.

По прибытию на адрес проживания, аварийной службой было установлено, что отравление произошло из-за неисправного дымохода.

Утечка была устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет.

Состояние пострадавшей после оказания специализированной медицинской помощи стабильное.

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