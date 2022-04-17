В Ингушетии женщина отравилась угарным газом

Сообщение о происшествии в квартире многоэтажного дома поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 00:42 мск 17 апреля.

По прибытию на адрес проживания, аварийной службой было установлено, что отравление произошло из-за неисправного дымохода.

Утечка была устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет.

Состояние пострадавшей после оказания специализированной медицинской помощи стабильное.