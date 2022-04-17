В Ингушетии женщина отравилась угарным газом
В городе Карабулаке Ингушетии женщина в воскресенье ночью отравилась угарным газом, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Сообщение о происшествии в квартире многоэтажного дома поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 00:42 мск 17 апреля.
По прибытию на адрес проживания, аварийной службой было установлено, что отравление произошло из-за неисправного дымохода.
Утечка была устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет.
Состояние пострадавшей после оказания специализированной медицинской помощи стабильное.