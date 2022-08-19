В Ингушетии женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля

Потерпевшая госпитализирована в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Автомашина доставлена на территорию ОМВД России по Назрани.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.37 КоАП России (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), сообщает пресс-служба МВД по республике.