ДТП

В Ингушетии женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля

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В городе Назрани Ингушетии водитель автомашины «Лада «Приора» накануне совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Потерпевшая госпитализирована в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Автомашина доставлена на территорию ОМВД России по Назрани.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.37 КоАП России (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), сообщает пресс-служба МВД по республике.

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