В Ингушетии женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля
В городе Назрани Ингушетии водитель автомашины «Лада «Приора» накануне совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.
Потерпевшая госпитализирована в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.
Автомашина доставлена на территорию ОМВД России по Назрани.
В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.37 КоАП России (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), сообщает пресс-служба МВД по республике.