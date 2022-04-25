В Ингушетию прибыл состав ретро-поезда «Победа»

«Организатор акции Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) в этом году проложила маршрут от Каспийского до Черного морей. На перроне вокзала состоялось театрализованное представление «Перекрестки военных дорог — перекрестки военных судеб». Гостям и жителям республики показали выступления ансамблей «Успех» и «Донское сияние», а также республиканских творческих коллективов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ретро-поезд «Победа» сформирован из подвижного состава времен ВОВ: крытых товарных вагонов, платформы для перевозок военной техники, салона-вагона.

«Везут его два паровоза серий ФД20-2109 и Эр739-99. Вся техника — из экспозиции Музея железнодорожной техники СКЖД», — добавили в ведомстве.

Напомним, 9 мая 1995 года, в честь 50-летия Победы, впервые отправился в путь «Поезд Победы» — настоящий паровоз, на котором совершили историческую поездку ветераны Великой Отечественной войны. С тех пор эта традиция в РЖД стала ежегодной. Вагоны тянет «Лебедянка». Это легендарный советский паровоз середины XX века. Из пяти сотен произведенных локомотивов на ходу сохранилось всего шесть штук. Пять из них восстановлены российскими железнодорожниками и используются для проведения экскурсий и исторических мероприятий. Еще один остался в Беларуси.