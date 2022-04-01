Здравоохранение

В Ингушетию приехали врачи центра онкологии имени Николая Блохина

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В Ингушетию приехали врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Николая Блохина.

Специалисты центра прибыли в республику не только для обмена опытом, но и прежде всего для того, чтобы помочь маленьким пациентам, страдающим тяжёлым недугом. Диагностика и лечение редких видов онкологических заболеваний у детей — это основной профиль центра.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, приезжими врачами был проведён обучающий семинар и мастер-класс для коллег из детской республиканской больницы.

По словам и. о. министра здравоохранения республики Магомед-Башира Балаева, подобные мероприятия обогащают уровень знаний и подготовку специалистов в этой области медицины.

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