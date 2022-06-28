В ингушском центре «Молодой патриот» прошли различные мероприятия
В ингушском центре военно-патриотического воспитания «Молодой патриот» День молодежи отметили различными мероприятиями, рассказал газете «Ингушетия» представитель регионального штаба «Юнармии».
Для молодёжи были организованы мастер-классы по боксу, шахматам, стрельбе из пневматического оружия и лука. Также с концертными номерами выступили солисты Культурно-досугового центра города Малгобека.
Мероприятие было проведено региональным отделением ВВПОД «Юнармия» Республики Ингушетия совместно с администрацией и молодёжным советом города Малгобека.