В ингушском центре «Молодой патриот» прошли различные мероприятия

Для молодёжи были организованы мастер-классы по боксу, шахматам, стрельбе из пневматического оружия и лука. Также с концертными номерами выступили солисты Культурно-досугового центра города Малгобека.

Мероприятие было проведено региональным отделением ВВПОД «Юнармия» Республики Ингушетия совместно с администрацией и молодёжным советом города Малгобека.