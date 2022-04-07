В Ингушском драмтеатре имени Базоркина идут репетиции комедии Мольера «Лекарь поневоле»

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Артисты Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина репетируют спектакль на родном языке «Лекарь поневоле» по пьесе Жан-Батиста Мольера, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Режиссер-постановщик — народная артистка Ингушетии Фатима Ахкильгова.

«Лекарь поневоле» — одна из самых известных пьес Мольера, отличающаяся абсурдностью ситуации и искрометным юмором. Это история о Сганареле, обычном торговце хворостом, которого мстительная жена вынуждает врать, что он — лучший в мире лекарь, способный излечить неизлечимое. Главный курьёз в том, что Сганарель прекрасно справляется со своей новой ролью — он раздает нелепые советы своим пациентам, набивая свой кошелек деньгами. Но самое важное — ему удается не только исцелять людей от болезней с неизвестными ему названиями, но и спасти несчастную любовь.

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