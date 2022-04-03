Энергоснабжение

В ингушском городе Сунжа отключили свет из-за аварии на сетях

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Жители города Сунжи остались без электроснабжения в связи с аварией, сообщили газете «Ингушетия» в РЭС Сунженского района в воскресенье.

«Произошла авария на сетях, по этой причине в городе отключили электроснабжение», — сказал собеседник издания.

По его словам, на месте ЧП находится бригада энергетиков, которая ликвидирует последствия аварии. Электроснабжение в Сунже планируется восстановить через полтора часа.

Как сообщила газете жительница ул. Энгельса Малика Балаева, отключение света в Сунже частое явление.

«Не знаем, по какой причине, но именно на нашей улице Энгельса отключают свет часто и без предупреждения, в месяц Рамадан это особенно болезненно, так как домохозяйки готовят еду постящимся на Ифтар, приглашают гостей на разговение, возникают неудобства. Вроде ранее сообщали, что огромные средства выделяются на модернизацию сетей, если так, то почему сети дают сбои, часто бывают аварии, отключают свет без предупреждения, у нас контролирующих органов много, но контроля нет», — заявила местная жительница.

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